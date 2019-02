Rui Alves: «Qualidade da nossa equipa vai-nos fazer ultrapassar momento mau»

Rui Alves garantiu, à Benfica TV, que a qualidade da equipa do Nacional chega para ultrapassar o mau momento. Sem vencer há 5 jogos, e atualmente em 15º lugar, os insulares encaram o 'desafio' de forma serena. "Gostaríamos de, no ponto de vista classificativo, estarmos melhores mas a qualidade da nossa equipa leva-nos a encarar este mau momento de uma forma serena e portanto, vamos ultrapassar este momento e até ao fim do campeonato conseguirmos os nossos objectivos, que sairiam, naturalmente, reforçados se conseguíssemos pontuar no Estádio da Luz", garantiu o líder madeirense.





"É importante estarmos no Estádio da Luz num dia marcado por homenagens, sobretudo a uma referência do futebol nacional, como o Chalana. São estes momentos que dignificam o futebol e sentimo-nos honrados por participar. Mas gostaríamosde, no ponto de vista desportivo, levar pontos do Estádio da Luz, sabendo das dificuldades que resultam do desnível de potencial que existe entre as duas equipas”, confessou Rui Alves.