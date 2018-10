Apesar dos maus resultados do Nacional, Rui Alves renovou a confiança no treinador Costinha e deixou um apelo à união de todos os adeptos de forma a sair do momento atual. Presidente e treinador estiveram lado a lado na entrega de galardões do grupo ‘Os alvi-negros’, em que foram distinguidos com os prémios de dirigente e técnico do ano, num jantar que reuniu 170 pessoas no restaurante na Choupana.





"Este é um momento de união. Compreendo os lenços brancos no fim do jogo com o Portimonense, mas vamos juntos até ao fim! Um treinador que foi campeão na época passada não passou a ser incompetente em apenas três meses", frisou Rui Alves.