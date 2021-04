Rui Correia: «Se tivéssemos marcado o penálti, o jogo seria totalmente diferente»

Rui Correia não tem dúvidas de que o penálti falhado por Éber Bessa, no frente a frente com Marchesín, acabou por ser determinante para o desfecho da partida entre Nacional e FC Porto, que acabou com um triunfo magro dos dragões por 0-1.





"O que faltou? Faltou concretizar, se tivéssemos marcado o penálti, o jogo seria totalmente diferente. Estamos tristes com a derrota, mas tristes com a derrota mas demos tudo. Não marcámos quando tivemos oportunidade e esses erros também se cobram. Depois numa infelicidade acabámos por sofrer o golo. Em vez de estarmos a ganhar, ficámos a perder e depois tivemos de ir atrás do resultado. Ficou mais complicado", começou por dizer o médio-defensivo dos insulares, em declarações aos microfones da Sport TV."Acreditamos na permanência. Basta ver o que fizemos neste jogo contra um candidato ao título. O FC Porto acabou de jogar a Champions e mostrámos perante uma grande equipa que também conseguimos jogar. Temos de ser assim nos jogos que faltam", terminou.