O avançado internacional uzbeque Sardor Rashidov rescindiu contrato com o Nacional, equipa da 2ª Liga portuguesa, e regressa Qatar.O avançado, de 28 anos, vai alinhar no Qatar Sports Club, juntando-se ao estágio da equipa em Madrid, depois de já ter alinhado no El Jaish SC.Sardor Rashidov tinha sido um dos reforços de inverno do clube madeirense na temporada passada, proveniente do Lokomotiv Tashkent, do Uzbequistão, tendo na altura rubricado um contrato válido por duas épocas e meia.Pelo Nacional, participou apenas em sete partidas, apontando três golos, um hat-trick frente ao Feirense, em jogo da 22 jornada da Liga NOS.O uzbeque viveu, depois, um episódio polémico, quando se recusou a viajar para os Açores, onde o Nacional enfrentaria o Santa Clara tendo abandonado a Madeira ainda antes da época terminar.