Sérgio Marakis abandona o Nacional

O médio Sérgio Marakis vai deixar o Nacional, revelou esta quinta-feira o jogador e fonte do clube madeirense, que foi despromovido esta época à 2ª Liga.Marakis, de 27 anos, ingressou no Nacional na segunda metade da temporada 2017/18, depois de ter representado outra equipa madeirense, o União da Madeira, e terminava o contrato em 30 de junho.O jogador confirmou também a saída, através das redes sociais, anunciando que não iria renovar com o Nacional e deixando uma mensagem de agradecimento, na qual afirma que ficou "eternamente grato por tudo", desejando que "o clube volte rapidamente onde merece estar".Nesta temporada, Marakis participou em 17 partidas, 15 para a Liga NOS e duas para a Taça da Liga.