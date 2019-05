Sérgio Marakis: «Cada um tem de refletir sobre o que se tem de mudar»

A derrota (0-4) do Nacional, na receção ao FC Porto consumou a descida de divisão dos insulares. Sérgio Marakis, médio do Nacional, foi o rosto de desilusão do plantel madeirense no final da partida."O futebol é assim. Ao longo do tempo cometemos erros que nos custaram caro. Tentámos defrontar o FC Porto com máxima dignidade possível, mas eles foram melhores. Infelizmente a nossa descida é certa. Há muita coisa que podia dizer. Fica fácil apontar o dedo a quem quer que se seja, mas todos nós vestimos esta camisola e o erro foi de todos. Cada um tem de reflectir", afirmou o jogador à Sport TV.Apesar de defrontar um dos candidatos ao título, o FC Porto, Marakis afirma que os insulares sempre pensaram que podiam vencer o encontro. "Acreditamos que a vitória era possível. A beleza do futebol está nisso mesmo, são 11 contra 11, só que a vitória não se concretizou", disse Marakis, não disfarçando o desalento.