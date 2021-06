Sérgio Vieira está de saída do Nacional

Sérgio Vieira está de saída do comando técnico do Nacional, notícia avançada por Record e que foi entretanto confirmada pelo emblema madeirense através da newsletter diária.





"Por motivos de ordem pessoal não será possível a Sérgio Vieira assegurar o comando técnico" da equipa, pode ler-se na nota, que acrescenta declarações do presidente Rui Alves a lamentar uma "situação por todos indesejada". "Há valores que se sobrepõem a tudo o resto", expressa o líder dos insulares", desejando que o técnico "volte rapidamente ao treino e dê sequência a uma carreira que será certamente de grande sucesso".A newsletter do Nacional dá ainda conta de que "Sérgio Vieira assume a sua tristeza por não poder treinar o Nacional, agradecendo a compreensão e a postura dos dirigentes alvi-negros". O treinador espera "num futuro próximo poder ajudar o Nacional a conseguir muitas conquistas".Com o início da pré-época agendado para segunda-feira, o Nacional explica que "a administração da SAD vai agora colocar-se em campo na busca de um substituto para Sérgio Vieira. "Com o arranque dos trabalhos agendado para segunda-feira, este será um processo de prioridade máxima, pelo que nos próximos dias (ou horas) poderão surgir novidades", pode ler-se.Recorde-se que Sérgio Vieira, de 38 anos, que em 2020/21 orientou o Farense nas primeiras 15 jornadas da 1ª Liga, deixa os insulares um mês após ter sido apresentado para comandar a equipa recém-despromovida à 2ª Liga.(notícia atualizada às 11h20)