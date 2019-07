Seungjun Lee promovido ao plantel principal

O defesa sul-coreano Seungjun Lee vai fazer parte do plantel principal do Nacional, equipa da 2.ª Liga portuguesa, na época 2019/2010, revelou esta segunda-feira fonte do clube madeirense.





O defesa direito sul-coreano de 19 anos, que na temporada passada fez parte da equipa que assegurou a subida ao principal escalão nacional de juniores, rubricou um contrato válido por três temporadas com o clube insular.O Nacional já tinha anunciado hoje a integração do médio franco/argelino Mabrouk Rouai, de 18 anos, também ex-júnior, que assinou por quatro épocas.