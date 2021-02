Seydou Sy pode reforçar a baliza do Nacional

A administração da SAD do Nacional está em campo para contratar um guarda-redes, devido a situação clínica de Daniel Guimarães. O brasileiro sofreu uma lesão na grelha costal que o afastou dos dois últimos jogos dos alvinegros – frente a Famalicão e Rio Ave – e, perante a possibilidade de uma paragem por um tempo considerável, o Nacional deve avançar, segundo noticiou o ‘JN Madeira’, até ao final desta semana para contratação do senegalês Seydou Sy. Trata-se de um guarda-redes de 25 anos, que se encontra sem clube depois de terminar contrato com o Monaco em junho, e por isso reúne as condições para integrar o plantel madeirense.