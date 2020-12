Treinador-adjunto do Nacional: «Equipa tentou manter a sua identidade»

O Nacional somou a terceira derrota consecutiva na Liga NOS ao perder por 2-0 frente ao FC Porto. No final do encontro, o treinador-adjunto da equipa madeirense, Carlos Simões, admitiu que





"As coisas estavam a correr bem até aos 20 minutos, até ao penálti. A equipa abonou, mas durante todo o jogo tentou manter a sua identidade, respeitando o adversário, pois estávamos a jogar contra o campeão nacional. Saímos com coisas bem feitas. Cometemos erros que não podem se cometidos, mas isto é o que nos faz crescer e evoluir. Há que continuar a trabalhar e melhorar o que não foi bem feito", começou por referir o adjunto de Luís Freire, à SporTV."Na 1.ª parte tivemos coisas positivas, na 2.ª conseguimos equilibrar, em alguns momentos até fomos superiores ao FC Porto. Temos de ser mais verticais no último terço", acrescentou Carlos Simões, que desvalorizou o lance que originou o segundo golo dos dragões. "São situações que acontecem no jogo, infelizmente o árbitro não marcou, o jogo seguiu e foi golo. Temos de ser mais forte do que isso", notou.Relativamente ao mau momento da equipa madeirense, Carlos Simões acredita que os resultados vão aparecer. "Temos feito bons jogos, independentemente dos resultados equipa tem mostrado qualidade. Às vezes a bola entra, outras não entra. Estamos numa fase menos positiva, mas nunca baixando a cabeça. O processo está lá e as coisas vão mudar", conclui.