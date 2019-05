Treinador de guarda-redes suspende funções após ser diagnosticado com leucemia

O treinador de guarda-redes do Nacional Emídio Júnior suspendeu as suas funções após ter sido diagnosticado com leucemia.Em comunicado, o clube madeirense anunciou que, "por motivos de saúde, o treinador de guarda-redes Emídio Júnior viu-se obrigado a suspender temporariamente as suas funções". Na mesma nota, os alvinegros adiantam que o técnico é "um lutador e um guerreiro, que vai vencer esta luta", esperando que volte "rapidamente para o seio da família nacionalista".Emídio Júnior, de 34 anos e nascido no Brasil, faz parte da equipa técnica liderada por Costinha. Ingressou no Nacional em 2011/2012, na equipa técnica então liderada por Ivo Vieira, atualmente no Moreirense.Desde então, fez parte das equipas técnicas de Pedro Caixinha, Manuel Machado, Predrag Jokanovic e João de Deus.