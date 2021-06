Vágner da Silva é reforço para a baliza do Nacional

Ainda sem ter revelado o substituto de Sérgio Vieira na liderança técnica da equipa, o Nacional continua a assegurar reforços, com vista à concretização do seu objetivo, que é o regresso à Liga NOS.





O presidente Rui Alves assegurou a contratação do experiente guarda-redes Vágner da Silva, de 35 anos, que estava ao serviço do Qarabag, no Azerbeijão, tendo assinado um vínculo contratual com os alvinegros por uma temporada. Recorde-se que António Filipe também já tinha renovado por mais dois anos, ficando os nacionalistas com dois guarda-redes bastante experientes, para atacar o regresso ao escalão principal do futebol português.Lembre-se que os nacionalistas já tinham contratado o defesa Rafael Vieira (ex: Académica), os médios Vítor Gonçalves (ex: Casa Pia) e Jota (ex: Leixões), para além de conseguirem a continuidade do central brasileiro Pedrão, pois exerceram o direito de compra dos direitos desportivos que tinham sobre este jogador, que esteve cedido aos madeirenses pelo Palmeiras, do Brasil.