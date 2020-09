Vincent Thill chega do Metz

Vincent Thill, médio internacional pelo Luxemburgo, de 20 anos, está a caminho da Choupana. Formado no Metz, de França, esteve emprestado nas duas últimas épocas a Pau e US Orléans. Segundo a imprensa francesa, tem à espera um contrato de quatro anos e o Metz fica com uma percentagem do passe.

Quem também está perto de ser reforço do Nacional é Carlos Eduardo, avançado, de 18 anos, que está vinculado ao modesto Brusque, do Brasil. Segundo apurámos, o jogador interessa a Internacional, Santos e Grémio mas optou por dar já o salto para a Europa.

Jota despede-se

Jota, que deixou o clube para assinar pelo Leixões, despediu-se nas redes sociais. “19 anos não são 19 dias! Levo todos no meu coração”, disse.