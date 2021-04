Vincent Thill é baixa certa para o FC Porto

Após duas derrotas expressivas (1-5) frente ao Portimonense e Santa Clara, o próximo adversário do Nacional é o FC Porto, jogo em que Manuel Machado não poderá contar com o castigado Vincent Thill. A equipa regressa hoje ao trabalho, à porta fechada, sendo que o técnico deve fazer mais alguns ajustes no onze para a receção aos dragões.