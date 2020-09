Vincent Thill esperado pelo Nacional

O médio Vincent Thill é aguardado no Funchal até ao final desta semana para realizar os habituais exames médicos e assinar contrato. O jogador esteve ao serviço da seleção do Luxemburgo frente a Montenegro (0-1) e Azerbaijão (2-1). Entretanto, o clube considerou não terem fundamento as notícias que associaram o Nacional ao nome dos médios Emmanuel Ojeda (Rosario Central) e Ismael Gutiérrez (Betis). Hoje a preparação da equipa tem em agenda um jogo-treino com o Câmara de Lobos (Campeonato de Portugal), na Choupana, às 19h30, à porta fechada.