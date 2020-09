Vincent Thill reforça o Nacional

O médio internacional luxemburguês Vincent Thill é o mais recente reforço do Nacional e assinou um contrato válido por quatro temporadas, anunciou esta quinta-feira a equipa que esta temporada ascendeu à 1.ª Liga portuguesa de futebol.

Vincent Thill, de 20 anos, atuou na temporada passada na equipa francesa do Metz, depois de ter dividido a sua formação pelos luxemburgueses do Fola Esch, Progres Niederkorn e FC Rodange, antes de ingressar de se mudar para o clube gaulês em 2015, passando, por empréstimo, pelos franceses do Pau FC e US Orléans.

O médio, de características ofensivas, conta com 31 internacionalizações pela seleção principal do seu país, pela qual apontou três golos.