Vítor Gonçalves: «A nossa equipa tem melhorado»

Vítor Gonçalves, médio do Nacional, explica o fraco início de época com a nova realidade em que a equipa está a competir, mas aponta um crescimento do grupo às ordens de Costinha e acredita num futuro promissor. "A equipa tem melhorado substancialmente. Este é um processo de adaptação que demora o seu tempo. Não podemos esquecer que temos um grupo novo e que está a disputar um campeonato diferente", afirmou o atleta, de 26 anos.

Para o jogador, a partida com o Marítimo trouxe "outro alento", mas somente pela conquista dos três pontos em disputa. "Foi como se tivéssemos ganhado a outro adversário qualquer. Precisávamos da vitória e trabalhámos muito para ela", recordou.

No regresso do campeonato após um longo interregno para os compromissos das seleções e mais uma ronda da Taça de Portugal, o Nacional tem uma deslocação até à Vila das Aves. Vítor Gonçalves antevê a partida com o foco em dar continuidade aos bons resultados. "O Aves está num crescendo nos últimos jogos. É uma equipa que tem o seu valor, mas só nos temos de focar no nosso trabalho para arrecadar os três pontos", frisou.

Aposta firme de Costinha esta temporada, o médio não esconde ter planos para a sua carreira. "Ambiciono fazer uma época muito boa, tanto a nível individual como coletivo. Todos sonhamos com palcos maiores, mas o meu foco é o Nacional e em fazer um bom campeonato", referiu.