Vítor Gonçalves assinou por dois anos

O médio centro Vítor Gonçalves é o primeiro reforço do Nacional para a próxima temporada, onde os alvinegros vão tentar voltar à I Liga portuguesa. Esta será a segunda passagem do futebolista pela Madeira, pois já representou os nacionalistas entre 2016 e 2020, tendo disputado 114 partidas e apontado cinco golos. Na última época, o jogador esteve ao serviço do Casa Pia, onde disputou 30 partidas pelos lisboetas e marcou um golo. Vítor Gonçalves, que também já passou pelo Portimonense e Gil Vicente, neste regresso à Choupana assinou um contrato válido por dois anos.





Refira-se que o presidente Rui Alves já afirmou que do plantel da temporada passada devem transitar 12 futebolistas, embora não revelando ainda o nome dos eleitos. Face a esta contratação anunciada hoje, é de prever que o líder do clube e da SAD nacionalista dê prioridade à contratação de jogadores com experiência na Liga Sabseg e de preferência com nacionalidade portuguesa, embora o mercado brasileiro também possa ser outro campo de recrutamento, face ao conhecimento de Sérgio Vieira e do líder do Nacional.Quanto à chegada do técnico Sérgio Vieira para resolver todos os assuntos relativos à nova temporada, a mesma só deverá acontecer após o dia 10 de junho, altura em que termina o curso de nível IV.