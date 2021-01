Vítor Vinha: «Expulsão foi determinante e complicou as coisas para nós»

Vítor Vinha, treinador adjunto de Luís Freire no Nacional, lamentou a eliminação dos madeirenses da Taça de Portugal com a derrota frente ao FC Porto, após prolongamento, mas considerou que a expulsão de Rui Correia foi determinante para o desfecho da eliminatória.





"Sentimos que iríamos conseguir ultrapassar esta eliminatória. Infelizmente houve um lance capital, a expulsão acabou por determinante e tornou as coisas muito mais difíceis para a nossa equipa. Há que dar os parabéns aos jogadores, foram inexcedíveis. Tivemos um penálti em que poderíamos ter reduzido, não conseguimos, mas poderíamos ter passado esta eliminatória", disse Vítor Vinha, na flash interview.Confrontado com o lance da expulsão, Vítor Vinha considerou que "alterou um pouco a história dos acontecimentos". "Colocou-nos a jogar com 10 contra uma equipa fortíssima e tornou tudo mais complicado. Mas há que valorizar o trabalho dos jogadores", rematou.