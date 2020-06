Pepa: «Fizemos um grande jogo»

Pepa mostrou-se muito satisfeito depois da partida com o Belenenses SAD, que os castores venceram, por 2-1. São três pontos muito importantes para as contas da permanêcia.



Começo difícil

"Não é fácil entrar no jogo e no primeiro remate sofrer um golo, e na segunda vez há um canto que nos cria muito perigo. Foi preciso muito caráter e não desesperarmos. A diferença para a segunda parte foi a acutilância e a agressividade no último terço, mas não podemos apagar o que de bom foi feito na primeira parte. Fizemos um grande jogo, tirando 15 minutos da segunda parte, em que jogo estava partido.

Cinco substituições

"Sabíamos das regras do jogo, a partir do momento em que foram autorizadas as cinco substituições, temos de as saber gerir bem."