Pepa terá dado nega ao Santos

Depois de a imprensa brasileira ter dado conta do interesse do Santos em contratar Pepa para suceder a Cuca, um tema que o técnico do P. Ferreira desvalorizou na conferência de antevisão do jogo com o Sporting, o Globo Esporte noticiou ontem a nega dada pelo treinador português de 40 anos. Com efeito, e de acordo com a referida fonte, o nome de Pepa foi, de facto, um de vários analisados pela direção do Santos com vista à próxima edição do Brasileirão, no entanto o antigo jogador terá rejeitado a possibilidade de rumar ao Brasil, precisamente por querer permanecer no continente europeu.