Adriano Castanheira conquistou protagonismo

O extremo Adriano Castanheira, que assinou pelos castores até junho de 2022, está a realizar uma estreia positiva na Liga NOS.





O reforço de inverno, de 27 anos, chegou à Mata Real no mercado de inverno, proveniente do Sp. Covilhã, e ganhou protagonismo na estratégia de Pepa, ao ponto de já ter sido titular em oito jogos, num total de 10 presenças com a camisola dos pacenses a contar para o campeonato.Castanheira esteve em especial destaque no jogo em Vila das Aves, onde apontou o golo que confirmou a vitória (1-3), no terreno de um adversário direto na luta pela permanência.