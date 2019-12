Adriano Castanheira despede-se do Sp. Covilhã e garante estar pronto para a nova etapa

O jogo frente ao Benfica B, este domingo, foi o último de Adriano Castanheira ao serviço do Sp. Covilhã. O extremo despediu-se de uma casa onde passou uma franja considerável da carreira e prepara-se agora para rumar ao P. Ferreira, clube da 1.ª Liga que o resgatou aos leões da Serra e que vai passar a contar com os seus serviços na reabertura do mercado.Uma nova etapa para a qual Castanheira garanta estar mais do que preparado. "Foi um prazer enorme fazer parte deste grande grupo de trabalho e do clube da minha terra. Um muito obrigado a todos, de coração. Hoje termina um capítulo da minha vida!Amanhã início uma nova etapa, irei dar tudo como sempre fiz em todos os clubes que passei. Estou mais preparado do que nunca e focado para atingir os objetivos. Estamos juntos", escreveu nas redes sociais, numa mensagem que serviu para encerrar um capítulo e virar as baterias para o novo que se avizinha.