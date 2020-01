Adriano Castanheira: «Não foi possível sair com pontos mas fica a boa imagem»

O Paços de Ferreira saiu derrotado (0-2) na receção ao Benfica em partida da 18ª jornada da Liga NOS e no final da partida o avançado Adriano Castanheira lamentou o resultado mas vincou a boa exibição da equipa pacense.

"Acabámos por sofrer dois golos em momentos-chave, no final da 1ª parte e no início da 2ª. Penso que demos uma boa imagem. Já não sofríamos há quatro jogos... Não foi possível sair com pontos mas fica a boa imagem, vamos trabalhar e procurar ganhar o próximo jogo", assumiu o jogador de 26 anos à SportTV.





"O Paços Sabia para o que vinha, defrontar uma boa equipa. Tentámos jogar o jogo pelo jogo e infelizmente não conseguimos sair daqui com pontos. Fica a boa imagem", acrescentou.Adriano Castanheira transferiu-se do Sp. Covilhã para os castores neste mercado de inverno e faz um balanço positivo aos primeiros jogos no principal escalão, mas diz estar focado nos objetivos do coletivo."No geral tem corrido bem, se calhar falta o golo e a assistência. Tenho trabalhado para ajudar a equipa, o importante é ganhar pontos para conseguir a manutenção o mais rápido possível".