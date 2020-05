Adriano Castanheira sujeito a plano especial de integração

Adriano Castanheira está a fazer um plano especial de integração nos trabalhos do plantel do Paços de Ferreira.





O extremo só regressou esta semana aos relvados, depois de prolongada ausência devido a problemas físicos, levando a que realize exercícios específicos com o objetivo de recuperar os índices que o permitam reintegrar o restante grupo de trabalho.No entanto, é muito improvável que Adriano Castanheira esteja em condições de entrar nas contas do treinador Pepa para o jogo com o Rio Ave que marcará o regresso da Liga.