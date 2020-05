Adriano Castanheira elogia avançado do Benfica: «Vinícius surpreendeu-me»

O extremo Adriano Castanheira admitiu que o encarnado Vinícius foi o jogador que mais o surpreendeu nesta sua época de estreia na Liga NOS.





O jogador pacence, de 27 anos, defrontou o avançado do Benfica na derrota caseira dos castores (0-2) e a exibição do adversário, culminada com um golo, valeu rasgados elogios."Surpreendeu-me bastante, por ser um jogador que procura a profundidade e dá muito à equipa. É um grande avançado", considerou o jogador, numa resposta às várias questões feitas pelos adeptos do P. Ferreira, através de uma iniciativa do clube.Adriano Castanheira referiu ter tido uma adaptação positiva e explicou o motivo de aceitar o convite dos castores. "Vinha fazendo uma boa época no Sp. Covilhã e senti que era o momento de dar o salto. Correu bem e estou feliz por estar neste grande clube", referiu, destacando depois "a muita competitividade" existente no principal escalão.Sobre o melhor jogo com a camisola do P. Ferreira, Castanheira não tem dúvidas. "Foi em casa com o Famalicão, em que ganhámos, por 2-1. Era um jogo importante porque precisávamos de ganhar, e fiz um jogo positivo", acrescentou, lembrando depois o golo marcado ao Aves: "Já procurava esse golo há algum empo. Foi especial por ser o primeiro e por ter sido importante naquela fase do jogo".