Alas com mais soluções

Ao que tudo indica, Pepa vai contar com todos os elementos das alas do ataque para o jogo com o Sporting. Murilo volta às opções depois de ter falhado o duelo com os vila-condenses, por estar cedido pelo Rio Ave aos castores. Quanto a Hélder Ferreira, que se lesionou precisamente nesse jogo, já está praticamente recuperado, tendo integrado os trabalhos sem limitações na sessão de ontem, antevendo a sua presença nos convocados para o encontro de amanhã com os leões.

No fundo, isto significa que Pepa tem o plantel quase na máxima força para a receção ao Sporting. Não há qualquer castigado e Maracás é agora o único cliente do departamento clínico, não estando prevista a sua recuperação para o jogo de amanhã. Com isto, é certo que Marco Baixinho e André Micael vão continuar de pedra e cal no eixo da defesa. O onze, de resto, não deve mudar muito relativamente ao último.