André Leão está de saída do P. Ferreira, segundo anunciou, esta segunda-feira, o emblema pacense. O experiente médio, de 34 anos, sai numa altura em que se preparava para cumprir a terceira temporada consecutiva na Capital do Móvel, fruto do espaço que foi perdendo já desde a época passada.





Através de comunicado, os castores desejaram felicidades a André Leão e agradeceram "toda a dedicação e profissionalismo demonstrados ao longo das épocas".