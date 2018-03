André Leão não vai mesmo recuperar a tempo de entrar nas contas do treinador do Paços de Ferreira para a deslocação a Moreira de Cónegos.O médio, de 32 anos, continua entregue ao departamento médico, a recuperar de uma fratura no dedo do pé esquerdo, e não terá tempo suficiente para recuperar da lesão e poder ser convocado para o embate frente ao Moreirense, agendado para domingo (16 horas) e referente à 25.ª jornada da Liga NOS.Leão junta-se assim ao castigado Gian Martins na lista dos indisponíveis.