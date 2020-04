André Micael ansioso pelo regresso

André Micael chegou esta época à Mata Real, aposta para reforçar o eixo da defesa e, apesar de não ser titular indiscutível, já soma sete jogos no campeonato.





Número de presenças que reflete o estatuto de alternativa aos habituais titulares Maracás e Marcelo que o defesa pretende contornar quando acabar o estado de emergência.Por enquanto, André Micael continua, como o resto do plantel, a cumprir as indicações da SDUQ e tem estado confinado em casa neste período de propagação da COVID-19.Medida de segurança que tem permitido passar os dias com a família e desenvolver novas atividades para preencher o excesso de tempo livre."Tenho um filho pequenino que gosta pouco de dormir e tenho de começar a brincar muito cedo com ele", referiu o jogador, que vai partilhando brincadeiras com os legos e futebol: "Quando ele adormece, aproveito para fazer os treinos do dia para manter a melhor condição física, o que é muito importante para todos, a nível da saúde e da mente".André Micael revela que aproveita depois o final do dia para manter o contacto com os familiares através de videoconferências."A tecnologia permite aproximar-nos e esperamos agora que isto passe rapidamente para podermos regressar ao trabalho e ficarmos todos juntos novamente", concluiu.