André Micael e Marcelo na lista de convocados para o jogo com o Benfica

O reforço Marcelo integrou este sábado, pela primeira vez, os convocados do Paços Ferreira, numa lista de 19 elementos chamados por Pepa para a receção ao Benfica, em jogo da 18.ª jornada da Liga NOS.

O central brasileiro foi o último dos quatro reforços de inverno a juntar-se ao plantel e a chegada do certificado internacional possibilitou esta estreia nos eleitos, apressada também pela ausência do habitual titular Maracás, que cumpre castigo.

"Vai jogar o Mica[el], um grande profissional e um jogador que cumpriu sempre que é chamado", esclareceu Pepa, na conferência de antevisão ao jogo da jornada que marca o arranque da segunda volta do campeonato.

Os dois jogadores - Marcelo e André Micael - são, aliás, as novidades no lote de 19 convocados do técnico pacense, que, por comparação ao jogo com o Gil Vicente (0-0), na última jornada, viu sair o avançado Welthon.

O defesa Bruno Santos, o médio Luiz Carlos e o avançado Diogo Almeida continuam entregues ao departamento médico do clube e voltam a ficar de fora das opções do técnico.

Na primeira volta, no estádio da Luz, o Benfica venceu o Paços de Ferreira, por 5-0, confirmando a esmagadora superioridade no histórico de confrontos, com um total de 33 triunfos (em 41 jogos) para a I Liga, 13 dos quais alcançados (em 20 encontros) no estádio dos pacenses.

O Paços de Ferreira, no 15.º lugar, com 16 pontos, vai defrontar o líder Benfica, com 48, no estádio Capital do Móvel, a partir das 17h30 de domingo, em jogo da Liga NOS.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Simão Bertelli, Ricardo Ribeiro e Marco Ribeiro.

Defesas: Jorge Silva, Oleg, Marco Baixinho, André Micael, Marcelo e Bruno Teles.

Médios: Stephen Eustáquio, João Amaral, Pedrinho, Vasco Rocha e Diaby.

Avançados: Hélder Ferreira, Douglas Tanque, Uilton, Murilo e Adriano Castanheira.