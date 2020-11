O búlgaro Nicola Spassov, antiga glória do Paços de Ferreira, morreu esta segunda-feira, por complicações decorrentes da Covid-19. O avançado notabilizou-se no clube, por ter sido determinante na primeira subida do à 1.ª divisão, tendo marcado 34 golos na época 1989/90. Foi o primeiro jogador do clube a marcar na 1.ª divisão nacional.





Atualmente era o treinador do Montana, da 1.ª divisão da Bulgária. Tinha 61 anos.