Ayongo pode regressar ao Paços de Ferreira

A SDUQ do P. Ferreira está a equacionar o regresso de Ayongo ao plantel neste período de transferências. O bom desempenho do avançado ao serviço do Mafra não tem passado despercebido aos olhos do departamento de prospeção do clube pacense, podendo a solução para reforçar o ataque passar precisamente pela aposta num jogador que saiu por empréstimo para o emblema da 2ª Liga com o objetivo de somar minutos com maior regularidade.

Até ao momento, Ayongo já somou 18 jogos com a camisola do Mafra e marcou quatro golos, sendo que dois deles foram para o campeonato e o último dos quais foi obtido na vitória conseguida há cerca de uma semana na visita ao terreno do Leixões.

Marcelo está inscrito

A situação de Marcelo já se encontra devidamente regularizada junto da Liga e o defesa-central já pode ser utilizado por Pepa e entrar, inclusive, nas opções para o jogo com o Benfica. Essa é uma decisão que está agora nas mãos do técnico Pepa.