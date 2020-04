Bandeira a meia haste no 70.º aniversário

O Paços de Ferreira celebrou 70 anos de existência longe dos olhares dos associados.





A contingência imposta pela pandemia da Covid-19 obrigou a direção a adaptar-se às novas circunstâncias e a efemeridade foi limitada à colocação da bandeira do clube a meia haste."É uma forma de honrar as pessoas que fizeram parte da nossa família e já cá não estão e também homenagear as pessoas que, por causa desta pandemia, perderam as suas vidas, não só em Paços de Ferreira, mas em Portugal e no mundo", explicou o presidente Paulo Meneses, deixando depois palavras de agradecimento aos ex-funcionários, atletas e direções que, ao longo dos anos, foram determinantes para o crescimento do clube: "Um reconhecimento ainda para os nossos sócios e dizer-lhes que em breve estaremos todos juntos, na nossa casa".