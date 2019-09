Bernardo voltou a falhar os trabalhos de preparação para a deslocação a Guimarães e tudo indica que vai continuar fora das opções de Pepa. O médio criativo está a recuperar de um traumatismo contraído num joelho que o afastou do último jogo com o Aves e que o tem impossibilitado de treinar-se com os colegas.





De resto, Kevem voltou a dar sinais de estar totalmente recuperado de uma lesão e está às ordens do treinador, ao contrário do castigado André Micael e de Welthon, que está cedido pelos vimaranenses e não entra nas contas.