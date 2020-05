O plantel pacense iniciou um novo plano de treinos com a realização de exercícios intensivos com bola com o objetivo de aumentar a carga física dos jogadores.





O prolongado tempo de ausência, devido ao confinamento social, quebrou os índices físicos e obrigou a equipa técnica delinear uma estratégia que permita recuperar a melhor forma física até ao final do mês, período em que retoma o campeonato.Por enquanto, os jogadores vão evoluindo por patamares, continuando à espera de indicações superiores para iniciarem os treinos em conjunto.