Pepa protestou a decisão do árbitro no golo anulado a Luther Sing e recebeu ordem de expulsão no lance que marcou a primeira parte do P. Ferreira-FC Porto.





Quando deixava o relvado, o técnico dos castores não se conteve com Nuno Almeida e dirigiu duras palavras ao juiz algarvio bem perceptíveis através da transmissão da Sport TV: "Brincas com as pessoas, brincas com as pessoas!", criticou o treinador do P. Ferreira.