Norte-americanos colocam 'Jogador Jovem do Ano' da USL a caminho do Paços de Ferreira

A versão norte-americana do 'The Athletic' avança, esta sexta-feira, que Cristian Parano (ex-San Antonio, do USL Championship) vai reforçar o Paços de Ferreira a custo zero. O criativo argentino, de 21 anos, foi considerado 'Jogador Jovem do Ano' na última temporada da USL, tendo marcado um total de 11 golos e feito 11 assistências em 48 jogos realizados pela equipa norte-americana.