Bruno Costa é baixa de peso

Depois de Stephen Eustáquio ter falhado a receção ao Tondela, devido a castigo, agora será Bruno Costa a não poder dar o seu contributo à equipa no jogo de amanhã, com o Portimonense. Isto porque o médio está cedido pelos algarvios, o que impossibilita a sua presença no meio-campo. Esta ausência deverá ser colmatada por Diaby, médio que já foi titular contra os beirões para ocupar a vaga de Stephen Eustáquio. De resto, Jorge Silva deverá ser a outra baixa para este jogo, por continuar a recuperar de respetiva lesão.