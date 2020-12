Bruno Costa elogia coletivo

As exibições de Bruno Costa valeram-lhe o prémio de melhor jogador jovem da Liga NOS do mês de novembro, atribuído pelo Sindicato de Jogadores. Na hora de receber a distinção, o médio considerou que o mérito é do coletivo: "A equipa está a fazer um trabalho muito bom, estamos confiantes e estou muito feliz por estarmos a conseguir jogar um futebol positivo."

De resto, Jorge Silva e Dor Jan continuam entregues ao departamento médico e estão fora das opções para a receção ao Rio Ave.