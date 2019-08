Bruno Santos antecipa jogo com o Benfica: «Preparados para uma noite de muito trabalho»

Bruno Santos, defesa e um dos capitães do Paços de Ferreira, considerou esta quinta-feira "muito importante" controlar os minutos iniciais do Benfica, defendendo que só com "máxima atenção" será possível "corresponder" no jogo inaugural da Liga NOS."Este jogo não irá mostrar o melhor das duas equipas, porque ninguém está ainda no seu melhor, mas também não temos receio de nada. Estamos preparados para uma noite de muito trabalho e temos de estar muito atentos, procurando controlar os primeiros 15 minutos do Benfica, que são muito fortes e, por isso, muito importantes", disse Bruno Santos, em declarações à agência Lusa, a propósito do jogo de sábado, no Estádio da Luz.Para o defesa direito brasileiro, de 26 anos, enfrentar o Benfica no arranque do campeonato é "um desafio bom", no qual "todos os jogadores têm vontade de participar", e com esta declaração anula os efeitos negativos de defrontar o campeão nacional num estádio cheio, como já foi anunciado pelos encarnados."Cada ano a Liga está mais difícil e não há um melhor adversário para começar. O Benfica é um desafio bom e no campo, sinceramente, nem ligamos para as bancadas de tão concentrados. E este jogo pede bem mais concentração", sublinhou.Bruno Santos foi desafiado a olhar para um Benfica este ano sem João Félix, contratado pelo Atlético de Madrid, e Jonas, que terminou a carreira, mas recusou falar em "grandes perdas", tendo em conta que "tem um plantel recheado, em que entra um e sai outro e a qualidade é sempre igual"."Eles lutam ganhar tudo e, pelo facto de terem mantido muita gente da época passada, a dificuldade é maior. A nossa ansiedade pela estreia é boa, sentimos aquele friozinho na barriga, sabendo que temos de estar na máxima capacidade para corresponder", referiu.Se Bruno Santos jogar de início, como é previsível, poderá encontrar pela frente Rafa, a quem o brasileiro deixou elogios, antecipando mesmo "um duelo interessante", mas sem reverências.O futebolista pacense, com 79 jogos disputados na Liga, também escondeu a estratégia para a Luz, mas garantiu que "o Paços vai procurar explorar as fragilidades do Benfica", no início de uma "época difícil", como fez questão de repetir."A equipa do Paços é totalmente diferente da do ano passado. Saíram muitos jogadores, há ideias novas e totalmente diferentes e vamos disputar a Liga, algo novo para alguns elementos do plantel. Não vai ser fácil, mas vamos fazer de tudo para garantir a permanência o mais rapidamente possível. Já provei o que é cair de divisão e não quero repetir", concluiu.