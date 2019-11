Bruno Santos e Bruno Teles preparam-se para assumir centro da defesa contra a Sanjoanense. O teste desta tarde, com o Rio Ave, servirá para Pepa acertar as rotinas dos dois jogadores no eixo da defesa.





Com Marco Baixinho e André Micael lesionados e Maracás castigado na Taça, tudo indica que serão os dois laterais a jogar adaptados no centro da defesa diante da Sanjoanense.