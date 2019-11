Bruno Teles aumenta preocupações

Bruno Teles saiu com queixas musculares no decorrer do jogo de treino de anteontem, frente ao Rio Ave, em que os pacenses venceram por 2-1, e passa a ser mais uma preocupação para Pepa.

O defesa brasileiro tem jogado na posição de central devido à falta de opções no plantel e esta contrariedade poderá obrigar o treinador a uma nova reformulação num sector já de si cheio de problemas.

Recorde-se que Marco Baixinho, André Micael (ambos lesionados) e Maracás (castigado), todos eles centrais, são baixas certas na receção à Sanjoanense, para a Taça de Portugal, no próximo domingo, dia 24. A este trio, junta-se ainda a baixa do também lesionado Welthon e agora o caso de Bruno Teles, que será hoje reavaliado pela equipa médica.