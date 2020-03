A recolha obrigatória a que plantel pacense está sujeito tem permitido aos jogadores usufruir de muitos momentos em família. É o que acontece com Bruno Teles, que, através de um vídeo partilhado nas redes sociais do clube, na companhia dos seus dois filhos, explicou como estão a ser ocupadas as horas do dia, para lá dos períodos individuais de treino.





"Temos várias atividades, que vão desde a pintura, a jogar futebol, vídeojogos e a construir legos. Diversas formas de divertimento que nos ajudam a passar o tempo", referiu o lateral, que ainda deixou um conselho a todos os castores: "Aproveitem o momento em família e desfrutem".