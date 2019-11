Carlos Carneiro: «Com o pouco que temos fazemos muito»

Presente entre os convidados do World Scouting Congress, o diretor desportivo do P. Ferreira, Carlos Carneiro, referiu-se à construção do plantel do emblema da Capital do Móvel para esta temporada."Com o pouco que temos fazemos muito. Este ano temos muito jogadores brasileiros, houve fatores que nos obrigaram a que assim fosse", afirmou o dirigente, ele que foi figura de uma palestra sobre o perfil do jogador português, acompanhado por Ricardo Sá Pinto e pelo comentador Luís Freitas Lobo."O jogador português tem uma capacidade técnica acima da média. Estive ontem em Madrid e tive reuniões com 27 clubes diferentes e todos eles têm um conhecimento muito grande do futebol português e do jogador português. A nível de treinadores estamos na vanguarda do futebol europeu. Para mim, a peça mais importante de um clube é o treinador. Queremos produzir atletas para depois termos retornos financeiros. Não se contrata mais jovens portugueses por questões financeiras", disse ainda.Carlos Carneiro esteve no Tondela antes de rumar a Paços de Ferreira e por lá também tinha desempenhado as mesmas funções. Quer uma equipa quer outra equipas não teve equipa sub-23 e o dirigente explica porquê. "No Tondela não tínhamos condições logísticas para criar uma equipa sub-23. No Paços acontece o mesmo", concluiu.