Adriano Castanheira e Simão Bertelli continuam entregues ao departamento médico do P. Ferreira e sem possibilidades de estarem nas melhores condições físicas para serem opções do treinador Pepa na retoma do campeonato, no início de junho.





Mas se o extremo Castanheira está a poucos dias de reintegrar os treinos, já o guarda-redes brasileiro não jogará mais esta época devido a uma lesão que o levou ao bloco operatório. Aliás, a ausência de Simão Bertelli levou à chamada de José Oliveira, dos sub-19, para trabalhar no plantel principal, tal como o nosso jornal noticiou em devido tempo.