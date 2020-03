Castanheira revela rotina

O quotidiano dos pacenses continua confinado à habitação e em isolamento social. Postura compatível com o resto do mundo profissional e o motivo pelo qual os castores lançaram o desafio de cada jogador revelar como é a sua rotina num pequeno vídeo que depois é publicado pelo clube.





O avançado Adriano Castanheira foi o último a aceitar o repto e explicou que o exercício físico é a primeira atividade do dia para combater a rotina.O plano de treino individual é respeitado na íntegra para minimizar os prejuízos com a paragem, mas depois seguem-se os momentos de lazer com a família."A música, filmes e séries ajudam a passar o tempo, mas também gostamos muito de jogos lúdicos, assim como o Uno, um clássico", referiu Adriano Castanheira, antes de deixar uma mensagem obrigatória: "Esperamos todos que esta situação possa passar rápido, mas, por enquanto, fiquem em casa".