Castores empatam com o Estoril em jogo de preparação

O Paços de Ferreira empatou esta quarta-feira 1-1 diante do Estoril, da 2.ª Liga, em encontro particular disputado no relvado principal do estádio Capital do Móvel.Luiz Carlos, aos 23 minutos, colocou os pacenses na frente do marcador, confirmando a superioridade do conjunto primodivisionário no primeiro tempo, mas Jonata, aos 63, restabeleceu a igualdade.No Paços, Filipe Rocha fez alinhar de início Ricardo Ribeiro, Bruno Santos, André Micael, Lucas Cunha, Oleg, André Leão, Luiz Carlos, Matchoi, Bernardo Martins, Fatai e Rafael Gladiador.Jogaram ainda pela formação pacense Marco Baixinho, Bruno Teles, Uilton, Pedrinho, Hélder Ferreira, Ibrahim, Jorge Silva, diaby, Maracás, Vasco Rocha, Ayongo e Douglas Tanque.