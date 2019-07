Castores vencem Sp. Covilhã nos penáltis

O primodivisionário Paços de Ferreira venceu este sábado o Sporting da Covilhã, no jogo de apresentação aos sócios do emblema da 2.ª Liga, por 6-5 no desempate nas grandes penalidades, após o 1-1 no final do tempo regulamentar.À sétima tentativa, Ricardo Ribeiro defendeu o penálti batido por Daffé e deu a Taça IMB aos castores, depois de já ter parado as bolas de Zarabi e Joel, enquanto Bruno Bolas defendeu as grandes penalidades apontadas por Oleg e Luiz Carlos.A primeira parte do quinto jogo de preparação das duas formações teve ocasiões de perigo criadas por ambas as equipas, mas os 'castores', a jogarem de início com três reforços, apresentaram-se mais competentes a aproveitar os erros adversários.Adriano foi o primeiro a rematar, ao lado, e Matchoi ripostou. O serrano Kukula também assustou, com um remate rasteiro, que saiu ao lado do poste, mas foi o Paços de Ferreira a criar uma real ocasião de golo, quando Filipe Cardoso perdeu a bola em zona proibida, Tanque isolou-se e, apenas com o guardião serrano pela frente, acertou no poste, ao minuto 32.Carlos Henrique foi obrigado a intervir para defender o remate de Vasco Rocha, na sequência de um mau alívio de Tiago Moreira e, ao minuto 40, os comandados de Filó chegaram à vantagem, numa jogada em que a bola foi rematada do meio-campo adversário sem ser intercetada, Matchoi, em velocidade, ganhou a bola, perante a passividade da defesa, e bateu o guarda-redes dos 'leões da serra'.Após o reatamento o Sporting da Covilhã, que começou a partida com quatro caras novas no plantel, mostrou-se uma equipa mais agressiva, mais pressionante, com maior pendor ofensivo, sem no entanto conseguir aproximar-se com perigo efetivo da baliza adversária.A exceção aconteceu quando, já com várias alterações na equipa, Gilberto cruzou e Bonani, acabado de entrar em campo, atirou forte na esquerda para a igualdade, aos 75 minutos.Perto do final do tempo regulamentar, os 'castores' estiveram por duas vezes próximos do golo, mas a bola desviada por Pedrinho (87) raspou no poste e o remate de Diogo Almeida (89) foi devolvido pelo poste, obrigando ao desempate nas grandes penalidades.Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.Sporting da Covilhã - Paços de Ferreira: 1-1 (5-6 após a marcação de grandes penalidades).Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, Matchoi, 40 minutos.1-1, Bonani, 75.Equipas:- Sporting da Covilhã: Igor Araújo, Tiago Moreira, Jaime Simões, Brendon Lucas, Daniel Martins, Gilberto, Filipe Cardoso, Mica Silva, Santiago da Silva, Adriano e Kukula.Jogaram ainda: Carlos Henriques, Zarabi, Joel, Leandro Pimenta, Guilherme Rodrigues, Bruno Bolas, Jean Batista, João Bonani, Agostinho Soares e Daffé.Treinador: Ricardo Soares.- Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro, Jorge Silva, Kevem, Maracás, Bruno Teles, André Leão, Matchoi, Abbas Ibrahim, Fatai, Vasco Rocha e Douglas Tanque.Jogaram ainda: Marco Baixinho, André Micael, Oleg, Bernardo, Pedrinho, Bruno Santos, Luiz Carlos, Diaby, Diogo Almeida, Paul Ayongo.Treinador: Filó.Árbitro: Pedro Ribeiro (AF Castelo Branco).Ação disciplinar: Cartão amarelo a André Leão (36) e Joel Vital (84).Assistência: Cerca de 350 pessoas.