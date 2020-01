Central Marcelo tem proposta

Marcelo tem em mãos uma proposta dos castores, que veem no central o reforço ideal para o eixo da defesa. O brasileiro, que em Portugal representou o Rio Ave e o Sporting, encontra-se sem clube, após uma experiência na MLS, e a estudar as várias opções que tem para regressar à competição. A proposta pacense foi feita na semana passada, numa reunião mantida entre os responsáveis do clube e o jogador, que se realizou em Paços de Ferreira. O Rio Ave também pretende o regresso do central a Vila do Conde e esse fator poderá comprometer as negociações.